Nella sfida Champions tra Liverpool e Napoli, il difensore dei Reds Van Dijk è entrato a gamba tesa su Mertens: per l’arbitro non è rosso

Al 13′ del primo tempo, il difensore del Liverpool, Van Dijk è entrato in modo deciso su Mertens che per qualche minuto è restato a terra dolorante. Van Dijk, come si evince dalla foto, è entrato a gamba tesa sul calciatore del Napoli, senza prendere il pallone. L’arbitro Damir Skomina ha deciso di punire il difensore dei Reds solamente con un’ammonizione, ma l’intervento era decisamente da rosso. Un cartellino che avrebbe sicuramente posto la partita su altri binari.