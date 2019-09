Liverpool: Oxlade-Chamberlain può essere un nuovo acquisto per Klopp

Oxlade-Chamberlain può arricchire parecchio il gioco del Liverpool. Dà molte più soluzioni tattiche a Klopp

L’ultimo anno e mezzo è stato assai problematico per Oxlade-Chamberlain, che ha saltato praticamente tutte le partite a causa di un grave infortunio. Il suo rientro in pianta stabile può essere una grande notizia per Klopp. Il tecnico disporrebbe di una mezzala con spiccate doti offensive e creative.

Lo si è visto contro il Newcastle. Dopo un bel pallone recuperato nella metà campo avversaria dal Liverpool, un bel passaggio filtrante di Oxlade-Chamberlain ha prodotto l’assist per Mané. Oggi i Reds sono in testa alla Premier.