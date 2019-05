Liverpool, Salah: «Tifosi, portate Anfield a Madrid» – FOTO

Mohamed Salah suona la carica nonostante la cocente delusione per il mancato trionfo in Premier League. Un misero punto di vantaggio ha consegnato la vittoria del campionato al Manchester City.

L’egiziano si lascia tutto alle spalle e parla ai tifosi via Twitter:«È una sensazione agrodolce ma la stagione non è finita.Dico grazie ai miei compagni, ai tecnici, ai tifosi. E a loro dico… Portate Anfield a Madrid».

Ecco il post originale di Salah in vista della finale di Champions League col Tottenham:

It feels bittersweet now but the season isn’t over. I want to say thank you to my teammates, coaches, and to the fans. And fans, please bring Anfield to Madrid. pic.twitter.com/VaWqs1YKDb

— Mohamed Salah (@MoSalah) May 13, 2019