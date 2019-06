Liverpool, tifosi irrompono nel Barcellona Store con la Champions – VIDEO

Gli irresistibili tifosi inglesi si distinguono nello stadio… e fuori: alcuni supporter del Liverpool hanno organizzato una divertente “invasione”.

Dopo la vittoria della Champions League, alcuni sostenitori dei Reds sono entrati nello store del Barcellona per dare spettacolo con cori, con tanto di replica della coppa al seguito.

La goliardata forse non sarà piaciuta ai tifosi blaugrana, eliminati dopo una clamorosa rimonta proprio contro il Liverpool in semifinale.

Ecco il video:

Some Liverpool's supporters came to one of the Barcelona Official Store and they did this..

Pure joy 😂😂😂 pic.twitter.com/XzpxvgaCqt

— anying paling serius (@gustrid) June 3, 2019