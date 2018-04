Livorno-Pisa, derby infuocato di Serie C: dove vederla in streaming e in tv

Livorno-Pisa, una rivalità leggendaria e un derby a porte aperte che manca da 11 anni. Ecco come vedere in tv e in streaming la partita delle ore 17 per il campionato di Serie C

E’ il grande giorno di Livorno-Pisa, derby infuocato di Serie C. Quest’oggi, sabato 14 aprile 2018, va in scena alle ore 17 all’Armando Picchi di Livorno l’attesissimo match della 35ª giornata del campionato di Serie C. Un derby tutto toscano all’insegna di una rivalità leggendaria tra le due città toscano che distano di pochi chilometri.Sarà un derby di grande suspense con i tifosi del Pisa che arriveranno in massa in quel di Livorno per sostenere la propria squadra.

Ben 1500 i tifosi pisani che quest’oggi si ritroveranno alle 14 alla stazione di Pisa per salire sul treno e arrivare a Livorno. Si tratta di un derby a porte aperte atteso da anni, visto che l’ultima sfida venne giocata a porte chiuse nel 2008 e i tifosi del Pisa non poterono esserci. La questura pisana ha già predisposto un servizio di controllo accurato per chi partirà dalla stazione, visto che a tutti i tifosi verrà chiesto di esibire sia il ticket del treno che il biglietto d’ingresso alla partita. Buone notizie anche per chi resterà a casa: Livorno-Pisa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, e visibile anche in diretta streaming video sul sito web dell’emittente televisiva.