Serie B, il Livorno riparte ancora da Breda: i termini del rinnovo di contratto

Serie B, il Livorno conferma la fiducia a Breda per la panchina: ecco i termini del rinnovo di contratto per il tecnico

Livorno e Roberto Breda ancora insieme. Come lasciavano presagire i sentori negli ultimi giorni, infatti, la società amaranto ed il tecnico che si è seduto in panchina a novembre nel corso dell’ultima stagione hanno trovato un accordo per proseguire a braccetto il cammino.

Il tecnico che ha appena centrato la salvezza – con 34 punti conquistati in 25 partite sulla panchina amaranto – ha così rinnovato il proprio contratto dopo il buon lavoro e la buona intesa affinata durante l’ultimo campionato. Il nuovo accordo avrà scadenza al 30 giugno 2021.