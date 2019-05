Ljajic, salta l’obbligo di riscatto del Besiktas: ma lui ha deciso sul futuro

Il destino di Adem Ljajic: il serbo potrebbe non essere riscattato dal Besiktas. Ecco gli scenari sul futuro

Il Besiktas non ha più l’obbligo di riscatto su Adem Ljajic. Il serbo si era trasferito in Turchia dal Torino con una formula particolare. L’obbligatorietà del rilevamento (fissata a 7,5 milioni) sarebbe scattata solo in caso di qualificazione in Champions League da parte del club di Istanbul. Qualificazione che la squadra bianconera ha mancato.

Ora resta solamente il “diritto di riscatto” che il club turco potrebbe esercitare. La volontà di Ljajic, come egli stesso ha dichiarato, è quella di rimanere in Turchia: «Se fosse per me indosserei la maglia del Besiktas anche la prossima stagione». Lo scenario clamoroso sarebbe il ritorno a Torino alla corte di Mazzarri, altrimenti potrebbe anche ricongiungersi con Sinisa Mihajlovic al Bologna.