Llorente, parla l’agente: «La Fiorentina è una possibilità, ma in Serie A…»

LLorente è uno svincolato di lusso e per questo vari club, come la Fiorentina, gli hanno messo gli occhi addosso: le parole dell’agente

Il nome di Fernando Llorente piace a vari club di Serie A. L’ex Juve è svincolato e su di lui c’è forte la Fiorentina, ma non solo. Il fratello e agente del giocatore, Jesus, ha parlato così a Calciomercato.com.

«Fernando in questo momento, come saprete, è svincolato e libero di firmare per chi vuole. Stiamo ricevendo in questi giorni molti apprezzamenti e interessamenti da parte di tanti club in giro per l’Europa, vedremo cosa succederà. La Fiorentina è sicuramente una possibilità per Fernando, hanno mostrato interesse, così come altre squadre di Serie A, dove ha ancora tanti estimatori, e questo ci fa molto piacere. Sicuramente i viola, ma anche altre squadre si sono mosse, come Lazio, Atalanta e Inter» ha dichiarato il procuratore dello spagnolo.