Llorente Napoli, assalto finale all’attaccante svincolato

Llorente Napoli, verso le stretta finale per l’attaccante svincolato. L’ex Tottenham pronto ad accettare l’offerta partenopea

Fernando Llorente potrebbe presto essere il nuovo attaccante del Napoli. I partenopei continuano a incassare rifiuti da Mauro Icardi (obiettivo prediletto) e per tale motivo stanno pensando a stringere in maniera definitiva per lo spagnolo.

Svincolatosi dal Tottenham, il calciatore, secondo quanto fatto sapere da Gianluca Di Marzio, sarebbe pronto ad accettare la proposta del club di De Laurentiis.