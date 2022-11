Lo sceriffo ritorna al fianco dell’Atalanta: per Palomino una rivincita contro tutto e tutti

Il difensore dell’Atalanta Palomino è ritornato a pieno regime dopo periodo passato: una vera e propria rivincita per l’argentino

La miglior rivincita contro critiche, insulti, accuse infondate. Palomino ha passato uno dei momenti più bui della sua vita tra la positività riscontrata e il processo Antidoping. Non aver accettato il patteggiamento credendo nell’innocenza contro tutto e tutti, nel frattempo le pesanti accuse (soprattutto sui social) non tardavano ad arrivare, ferendo soprattutto l’uomo che è José. Un grande uomo che dal fango gettato da stampa, tifosi avversari e detrattori ne è uscito pulito, dimostrando di essere quell’esempio che Bergamo e l’Atalanta hanno sempre portato sul palmo della mano.

Quattro mesi dopo ritorna in campo tra l’entusiasmo della gente, e il colpo di grazia di Palomino a tutti i suoi detrattori è contraddistinto da una partita praticamente perfetta in difesa con tanto di goal sotto una Curva Pisani tutta per lui. Un nuovo punto di partenza per lo sceriffo argentino, riottenendo il suo distintivo al fianco dell’Atalanta.