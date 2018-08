Arturo Vidal è vicino al Barcellona e non arriverà all’Inter. Spunta una nuova alternativa per il centrocampo nerazzurro

E’ Stanislav Lobotka la prima alternativa dell’Inter a Luka Modric. Il centrocampista croato rimane il grande sogno del mercato nerazzurro che sogna di completare il calciomercato estivo con una vera e propria ciliegina per guarnire l’ottima torta già confezionata dai dirigenti interisti. Secondo Sportitalia, il club nerazzurro è sulle tracce di Lobotka, centrocampista slovacco classe ’94 di proprietà del Celta Vigo. Modric, come detto, è il primo nome sul taccuino del ds Piero Ausilio che sta lavorando per portare il giocatore in Italia ma il club nerazzurro avrebbe già pensato ad un piano B.

Il centrocampista slovacco del Celta è stato già accostato al Napoli ma gli azzurri, dopo la permanenza di Hamsik, hanno deciso di non affondare il colpo. Il Celta spara alto e l’Inter sta facendo le valutazioni del caso. Il giocatore non è un vero e proprio nome nuovo nel mercato nerazzurro perché il calciatore è stato trattato da Ausilio già durante il mercato di gennaio e il giocatore aveva dato l’assenso al trasferimento, trovando l’accordo con la società nerazzurra. Modric però rimane il piano A dell’Inter, Lobotka è ‘solo’ il piano B.