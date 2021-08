Locatelli Juve, parti vicine ma la fumata bianca non c’è: il motivo

Incontro terminato tra la Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli: si va verso l’intesa per il centrocampista classe 1998

Incontro terminato tra la Juventus e il Sassuolo per Manuel Locatelli. Come riporta Sky Sport le parti si sono riavvicinate dopo alcune settimane di stand-by nella trattativa.

Ci sarebbe un riavvicinamento sulle cifre ma non ancora sulla formula dell’acquisto. Si viaggia comunque verso l’intesa per chiudere presto la trattativa a ridosso dell’esordio stagionale in Serie A. La Juventus ha offerto 35 milioni di euro (bonus compresi): prestito annuale con obbligo di riscatto in caso di qualificazione Champions. Il Sassuolo però vuole un obbligo ancora più sicuro.