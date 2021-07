Locatelli Juventus, oggi possibile incontro Cherubini-Carnevali: le ultime

Calciomercato Juventus: i bianconeri continuano a spingere per Locatelli. Oggi potrebbe esserci un incontro tra Cherubini e Carnevali

Non si registrano al momento particolari avvicinamenti o stop nella trattativa tra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli. Il Sassuolo non si muove dalla richiesta totale di 40 milioni (incluse contropartite) forte dell’offerta dell’Arsenal.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

Come riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere oggi il giorno dell’incontro tra Cherubini e Carnevali: come spiegato da Nedved, la Juve non ha voluto disturbare il ragazzo da Euro 2020 ma ora Allegri lo vuole in ritiro appena possibile.