L’allenatore del Frosinone, Moreno Longo, ha parlato alla vigilia della gara in casa della Roma, valida per il sesto turno di Serie A

Verso Roma-Frosinone. A poco più di 24 ore dalla sfida dell’Olimpico, l’allenatore dei gialloblù Moreno Longo è intervenuto in conferenza stampa presentando così la gara:«Il miglior atteggiamento sarà quello di riuscire a ritrovare grandi motivazioni a distanza di tre giorni da una partita come quella contro la Juve. Abbiamo speso molto, adesso c’è bisogno di ripetere quella prestazione perchè potrà fare la differenza. Sicuramente ci vorrà un atteggiamento gagliardo, poi bisogna vedere cosa ci permetteà di fare la Roma. Penso che ci aggredirà per sbloccarla, si sa che in quei momenti più passano i minuti e peggio è per chi ha quella situazione ambientale. C’è rispetto per una squadra fatta di grandi campioni e allenata da un grande allenatore».

Longo ha poi continuato: «Bisognerà sempre prenderla con le molle, la Roma vorrà fare una grande partita, ma non possiamo stare a guardare ai problemi loro, ma alla nostra crescita. Ci vuole un miglioramento continuo per uscire da questa situazione. Formazione? Qualcosa sicuramente cambierò, al di là della partita col Genoa (domenica 30 settembre, ndr), penso alla partita con la Roma, andiamo là convinti di poter fare risultato e una grande prestazione, è normale cambiare con tre partite in una settimana. Campbell? Credo che le sue qualità siano indiscutibili, ma ancora non sta bene. Per ritrovare la condizione ottimale deve giocare. Rai Vloet è convocato per domani, gli serviva un mesetto di preparazione perchè veniva da due mesi di inattività e da un campionato diverso come quello olandese. Capuano? Ha subito solo una forte contusione, lo valuteremo».