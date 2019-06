Spagna, Lopetegui: «Non ho lasciato la Spagna per il Real Madrid» – VIDEO

Julen Lopetegui ha spiegato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Siviglia, i motivi dell’addio alla Nazionale

Monchi ha voluto ripartire da Julen Lopetegui per rilanciare il Siviglia. L’ex ct della Spagna, in conferenza stampa, ha voluto ricordare quali furono i motivi che lo obbligarono a lasciare la Roja per accasarsi al Real Madrid.

Le vicende di Lopetegui della scorsa estate sono difficili da dimenticare, con l’annuncio del suo ingaggio al Real Madrid a soli tre giorni dall’esordio ai Mondiali di Russia con la Spagna, di cui era commissario tecnico. Un’ufficialità non gradita dai vertici della federcalcio spagnola, che lo sollevò dall’incarico ventiquattr’ore più tardi affidando la panchina a Fernando Hierro.