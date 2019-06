Julen Lopetegui è il nuovo allenatore del Siviglia. L’ingaggio dell’allenatore spagnola è un chiaro segno delle intenzioni di Monchi

Dopo la cacciata dalla Spagna e il fallimento della sua avventura al Real Madrid, Julen Lopetegui ha scelto Siviglia come tappa per rilanciarsi ad alto livello.

Contrariamente ala politica del club andaluso, Monchi ha fatto firmare al tecnico basco un contratto di 3 anni e non di 2. Dopo le ultime 2 fallimentari stagioni, l’obiettivo è costruire un’identità nel medio-lungo periodo per creare una squadra in grado di lottare stabilmente per la Champions. E Lopetegui in questi anni ha dimostrato di essere un ottimo profilo nel valorizzare giovani e giocatori di talento.