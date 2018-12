Nasce Lorenzo Insigne, il folletto del Napoli – 4 giugno 1991 – VIDEO

Il 4 giugno 1991 a Fuorigrotta, nell’area metropolitana di Napoli, nasce Lorenzo Insigne, talentuoso attaccante che è diventato elemento imprescindibile nello scacchiere azzurro

Giocare a Napoli per un napoletano non è mai semplice. Le pressioni di tutta la città sono dieci volte più pesanti, ed è sempre difficile trovare il giusto equilibrio. Per questo motivo quello che Lorenzo Insigne, nato a Frattamaggiore il 4 giugno 1991, è riuscito a fare nel corso di questi anni all’ombra del Vesuvio assume ancora più rilevanza. Arrivato alla corte di De Laurentiis nel 2006 si mette subito in mostra nel settore giovanile. Nonostante le buone prestazioni collezionate la società decide di mandarlo in prestito per farlo crescere e fargli fare esperienza. Nell’estate del 2010 disputa la sua prima stagione da professionista con il Foggia in Lega Pro. E’ in questo periodo che arriva l’incontro con uno dei due allenatori che più hanno contribuito alla sua formazione calcistica. I rossoneri infatti sono allenti da Zdenek Zeman, uno che quando si parla di far crescere i giovani ha pochi rivali al mondo. Zeman si innamora di Insigne e l’anno successivo lo porta con sè al Pescara in Serie B.

Qui la sua carriera prende una svolta decisiva. Lorenzino si guadagna il soprannome di Il Magnifico, e a suon di gol e prestazioni sublimi trascina gli abruzzesi ad una trionfale promozione in Serie A, coadiuvato dai fidi Ciro Immobile e Marco Verratti. A fine stagione termina il prestito e torna finalmente a Napoli, questa volta per restarci. Dopo un primo periodo di adattamento scala gradualmente le gerarchie, fino ad imporsi come una dei simboli della squadra, con cui vince anche una Coppa Italia nel 2014. Tuttavia è nel biennio 2016-2018 che matura ulteriormente facendo un ulteriore salto di qualità. Il merito è tutto dell’intuizione di Maurizio Sarri che con lui, Mertens e Callejon mette insieme uno degli attacchi più prolifici e belli d’Europa. Nel campionato appena concluso arriva ad un passo dallo scudetto, dovendosi arrendere alla solita Juventus a poche giornate dal termine. Insigne ormai è nel miglior momento della sua carriera e a lui si affidano sia il Napoli che la Nazionale italiana, dove milita dal 2012, per l’immediato futuro.

Il contenuto video fa parte della serie web “Almanacco del Calcio“, prodotto da Sport Review srl.