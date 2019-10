Lotito controcorrente: «Buu razzisti? Non sempre sono discriminatori»

Lotito è intervenuto sul tema razzismo: «Andrebbe interpretato, a volte si fa buu semplicemente per scoraggiare un avversario»

Il tema razzismo all’interno del calcio italiano diventa sempre più caldo e pressante con il passare del tempo. Dopo tante condanne da parte di molti esponenti del nostro calcio, arriva l’opinione di Claudio Lotito, un po’ in controtendenza. Ecco le parole del presidente della Lazio.

BUU – «Non sempre la vocazione `buu´ corrisponde effettivamente a un atto discriminatorio o razzista. Ricordo quando ero piccolo, spesso persone non di colore, che avevano la pelle bianca, facevano `buu´ a un giocatore per scoraggiarlo a segnare il goal davanti al portiere. Andrebbe interpretato. Noi abbiamo tanti giocatori di colore, non penso che la Lazio faccia distinzione del colore della pelle. I comportamenti del club da questo punto di vista sono sotto gli occhi di tutti»