Lotito: «Immobile? Ha avuto una flessione, ma non è in discussione»

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato del futuro di Ciro Immobile spiegando che l’attaccante ha avuto una flessione

Intervenuto ai microfoni di Rai Radio1 Sport, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato non solo di Simone Inzaghi ai biancocelesti, ma anche di Ciro Immobile.

Ecco la risposta del patron della Lazio sul futuro dell’attaccante: «La società non lo ha mai messo in discussione. Ha fatto un numero di gol di tutto rispetto. Lo scorso anno ha fatto tantissimi gol ed era candidato alla scarpa d’oro, quest’anno non è stato così e c’è stata una flessione, ciò non toglie che resta un giocatore di valore».