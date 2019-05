Lotito: «Non voglio che la Lazio vada in Champions? Chiacchere da bar»

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato della qualificazione in Champions League e del mercato

Claudio Lotito ha voluto mettere le cose in chiaro:«Non voglio che la Lazio vada in Champions League? Questa è una leggenda metropolitana, come la spartizione delle partite con l’Atalanta. Sono chiacchiere da bar».

Il patron della Lazio non lascia alcun indizio, invece, in ottica mercato:«Io faccio il presidente, nè il ds o l’allenatore. Oggi non posso indicare eventuali acquisti, perché scavalcherei i ruoli».