Lotta play-off agguerrita: I match point tra Verona e Pescara e quello tra Spezia e Perugia si fermano con un pareggio. Il Cittadella potrebbe approfittarne

La lotta per i play-off è più agguerrita che mai. Quest’oggi nessuna delle squadre dal 5° all’8° posto è riuscita nello scatto decisivo. Solamente il Benevento ieri sera ha consolidare il suo 4° posto, con un rocambolesco 4-2 sul Cosenza.

Solamente un pareggio tra Pescara e Verona. Il delfino passa in vantaggio con Sottil al 7′, ci pensa poi Faraoni a riportare sul pareggio gli scaligeri. Finisce in parità anche l’altro scontro play-off tra Spezia e Perugia. Proverà ad approfittarne la Cittadella domani, impegnata in casa contro l’Ascoli. In caso di vittoria, la squadra veneta si porterebbe al 7°, escludendo di fatto il Perugia dalla corsa alla Promozione.