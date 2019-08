Lovren, il Liverpool abbassa le pretese: la Roma riflette

Il Liverpool abbassa la richiesta economica per Lovren, che piace alla Roma. Adesso i giallorossi riflettono sul difensore che vogliono

La Roma cerca un centrale e il Liverpool le fa l’assist giusto per la conclusione di un’operazione importante. I Reds hanno abbassato la richiesta economica per Lovren: da 25 milioni, con i saldi d’agosto sono scesi a 20, ma i giallorossi sperano ancora che il prezzo scenda, magari a 15 milioni.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la prima scelta rimane sempre Alderweireld, ma gli Spurs chiedono 28 milioni: i giallorossi però non hanno ancora perso la speranza per l’operazione. Un altro nome più caldo che mai è quello di Daniele Rugani, per il quale oggi ci sarà un incontro con la Juve.