Lovren Roma: è il difensore che serve a Fonseca?

C’è qualche dubbio su quanto Lovren sia appropriato nel calcio che Fonseca adotterà alla Roma. Analisi tattica

Fonseca adotta un ambizioso calcio di posizione in cui è molto curata l’uscita dalla retroguardia. I difensori devono quindi essere puliti tecnicamente, abili a gestire il possesso e saper difendere con diverso campo alle spalle.

Lovren è un giocatore diverso. Oltre a essere piuttosto limitato in fase di impostazione, non è particolarmente veloce su distanze medio-lunghe. Inoltre, è molto istintivo nelle uscite, non è detto sia un innesto ottimale per difese di posizione come quelle che adotta Fonseca. Considerando che si parla di un trentenne (con cifre quindi più pesanti in termini di sostenibilità economica), è un’operazione che lascia qualche dubbio.