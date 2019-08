Lozano al Napoli, tutto fatto: accordo con il Psv e con il giocatore

Il Napoli ha trovato l’accordo con Lozano e con il Psv per il trasferimento del giocatore, che presto sarà azzurro

L’incontro con Mino Raiola ha avuto esito positivo: presto Lozano sarà un giocatore del Napoli. L’accordo con il giocatore c’è per un ingaggio da 4.5 milioni per i prossimi cinque anni, mentre altri 5 milioni saranno dati all’agente per le commissioni.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, al Psv andranno invece 42 milioni. La firma arriverà la prossima settimana: ci sono ancora da limare alcuni piccoli dettagli, per lo più legati agli sponsor del giocatore messicano, ma non è in dubbio il buon esito dell’operazione.