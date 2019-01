Hirving Lozano è un concreto obiettivo di mercato del Napoli. L’esterno del Psv ha già l’intesa con il club azzurro

Il Napoli vuole rinnovarsi e vuole rinnovare la batteria degli esterni. José Maria Callejon rimane un punto fermo della formazione azzurra ma lo spagnolo sta vivendo una stagione negativa e nella prossima stagione potrebbe giocarsi una maglia da titolare con Hirving Lozano. L’esterno d’attacco del Psv, classe ’95, è arrivato in Europa un anno e mezzo fa e ha già realizzato 33 gol in 57 partite tra campionato e coppe, una media invidiabile per uno che di mestiere non fa il centravanti puro.

Il Napoli ha messo gli occhi addosso al talento messicano ed è pronto a imbastire una trattativa con il Psv. L’ostacolo è rappresentato dai 35 milioni di euro che chiede il club olandese e che Aurelio De Laurentiis non è intenzionato a pagare: ad una cifra più ragionevole, ovvero intorno ai 30 milioni, la questione potrebbe pure essere risolta. Inoltre, il 20% della cifra andrà al Pachuca, suo vecchio club. Il Napoli vuole Lozano e conta sull’apporto di Mino Raiola, suo agente, per convincere il club olandese ad abbassare le proprie prete­se e potrebbe inserire nell’affare Ounas più naturalmente un conguaglio economico.