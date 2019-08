Lozano Napoli: come Ancelotti può inserire il talento messicano

Il Napoli è ormai vicinissimo a Lozano. Ancelotti potrebbe studiare soluzioni ad hoc per sfruttare l’attaccante messicano

L’attaccante esterno messicano è un vero e proprio terremoto, un profilo estremamente dinamico e superbo nel creare superiorità numerica. In grado di giocare su entrambi i lati, nell’ultima stagione si è specializzato a destra.

Nel 442 adottato da Ancelotti, i terzini danno ampiezza e le ali giocano molto dentro al campo, in posizione stretta. Lozano però ama defilarsi e ricevere palla in posizione più larga. Non è da escludere un cambio tattico di Ancelotti per esaltare il messicano, che altrimenti giocherebbe in spazi forse troppo ridotti e non avrebbe modo di sfruttare la sua pazzesca progressione.