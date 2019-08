Lozano Napoli, ecco l’esito dell’incontro tra gli azzurri e Raiola

Lozano Napoli, ecco l’esito dell’incontro tra la società azzurra e Mino Raiola, agente dell’attaccante messicano del PSV

È terminato l’incontro tra Mino Raiola e la società del Napoli. Al summit di mercato, presenti De Laurentiis, Giuntoli e Chiavelli. Passi avanti nella trattativa per portare Lozano al Napoli.

Come riportato da Sky Sport l’incontro sarebbe stato positivo: Lozano arriverebbe al Napoli per una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro. Restano da limare gli ultimi dettagli, come i diritti di immagine, e le visite mediche, dopo il piccolo infortunio del messicano.