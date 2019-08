Lozano Napoli, Van Bommel lo esclude: «Non avevo bisogno di lui»

Napoli: l’obiettivo Lozano assente alla prima di campionato. Ecco le parole del tecnico del Psv Van Bommel, che giustifica così l’esclusione

Van Bommel, tecnico del Psv, ha escluso Lozano dalla prima partita di campionato degli olandesi contro il Twente, alimentando i rumors di un suo trasferimento al Napoli.

In conferenza stampa l’allenatore ha motivato così la sua scelta: «Ho scelto altri giocatori perchè con loro avevo migliori possibilità di vincere. Non sto dicendo che non sia bravo, ma che preferivo avere altri giocatori piuttosto che Lozano. Non avevo bisogno di lui».