Pellegrini, da Cagliari a Roma passando per la Polonia: il futuro è incerto

Pellegrini ritornerà a Roma dopo il prestito secco al Cagliari: ora è impegnato in Polonia con la Nazionale U20

Luca Pellegrini, all’esordio al Mondiale U20, è arrivato al Cagliari durante il mercato di riparazione. Per il terzino sinistro una (mezza) stagione protagonista con 16 presenze e 2 assist che gli sono valsi la chiamata per il Mondiale U20 in Polonia. Proprio come il suo omonimo (Lorenzo, ndr), ora dovrebbe ritornare alla Roma dopo il prestito secco.

Il giovane laterale, di fatto, ha già salutato la Sardegna: Luca Pellegrini non ci sarà contro l’Udinese perchè impegnato con la Nazionale. L’ultima con i rossoblù è stata quindi al Marassi contro il Genoa. Ora, nel futuro di Pellegrini ci sarà il giallorosso, anche se il Cagliari vorrebbe prolungare il prestito anche per la nuova stagione.