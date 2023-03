Lucas Leiva: «Se non avessi saputo del mio problema sarei potuto morire in campo»

Le parole di Lucas Leiva, costretto al ritiro da un problema cardiaco: « La salute viene prima di tutto e sono felice di stare vicino alla famiglia e agli amici»

Lucas Leiva, ex centrocampista della Lazio recentemente ritiratosi per un problema al cuore, è stato intervistato da Il Messaggero.

BRUTTA SORPRESA – «Ho avuto questa sorpresa, non potrò più giocare, ma almeno di salute sto bene. Avevo la missione di aiutare la mia squadra del cuore, il Gremio, a tornare nel Brasileirao e ci sono riuscito. Quest’anno volevo dare il massimo perché abbiamo un gruppo forte, ma non potrò».

PROBLEMA AL CUORE – «Provo a vedere il lato positivo perché poteva andare peggio. Se non avessi saputo del problema sarei potuto morire in campo. La salute viene prima di tutto e sono felice di stare vicino alla famiglia e agli amici».

FUTURO – «Sto parlando col Gremio, ma mi sto anche godendo un po’ di riposo. Sicuramente mi piace molto la gestione nel calcio e magari farò qualcosa del genere».

LAZIO – «Certamente la seguio. Sta andando molto bene in campionato, a parte qualche momento difficile. Poi sicuramente la vittoria del derby darà uno stimolo in più per la corsa Champions, che so bene essere un obiettivo fisso. È una squadra. In fase di formazione. Ci vuole tempo per capire cosa chiede Sarri, ma i risultati stanno arrivando. Zaccagni può fare ancora di più. Milinkovic continua a dimostrare tutto il suo valore. Lazzari sta giocando meno, ma dà tanto in fase offensiva. Di Marusic ti puoi sempre fidare. Poi c’è Pedro, giocatore straordinario, e Felipe Anderson che è stato fondamentale senza Immobile».

