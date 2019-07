Lugano-Inter diretta live e sintesi: formazioni ufficiali

Lugano-Inter, Casinò Lugano cup: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Per la nuova Inter di Antonio Conte è tempo dell’esordio stagionale. A Lugano, sede del ritiro precampionato, i nerazzurri sfidano i padroni di casa in un’amichevole che, ovviamente, ha un fascino particolare proprio perché sarà la prima uscita in panchina del nuovo allenatore.

Lugano-Inter: il tabellino

In attesa di aggiornamenti

Lugano-Inter: diretta live

In attesa di aggiornamenti

Lugano-Inter: formazioni ufficiali

LUGANO (3-5-2): Baumann; Daprelà, Kecskes, Maric; Aratore, Vecsei, Custodio, Rodriguez, Lavanchy; Bottani, Gerndt. All. Celestini.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Sensi, Gagliardini, Perisic; Esposito, Longo. All. Conte.

