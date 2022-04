Luis Diaz: «Klopp è incredibile. Vogliamo vincerle tutte»

Le dichiarazioni dell’esterno colombiano dopo i primi mesi a Liverpool, dove è arrivato nel mercato di riparazione

Intervistato dal canale ufficiale dei Reds, Luis Diaz ha parlato di questi primi mesi a Liverpool e l’impatto che la squadra e il mister Klopp hanno avuto su di lui:

«Sono molto felice di essere qui e di essermi adattato come ho fatto. Condividere uno spogliatoio con questo gruppo di grandi atleti, oltre che con l’allenatore, per me è un vero piacere. La cosa più importante per me è aiutare la squadra e continuare con lo stesso stile con cui ho iniziato. Devo continuare a lavorare sodo in allenamento come sempre, per poter ottenere grandi cose qui. Voglio di più. Questa è una grande società e ho sempre sognato di giocare qui»