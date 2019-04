Romelu Lukaku apre ad un trasferimento in Serie A: l’attaccante del Manchester United, obiettivo dell’Inter per sostituire Mauro Icardi, in una intervista a Sky Sport parla così…

Da diverse settimane ormai il nome di Romelu Lukaku è accostato con insistenza all’Inter in caso di partenza di Mauro Icardi: l’eventualità che il suo Manchester United non si qualifichi alla prossima Champions League apre le porte alle speranze dei tifosi nerazzurri, ma c’è anche molto di più. Lo stesso attaccante belga infatti, intervistato negli ultimi giorni per I Signori del Calcio in onda su Sky Sport, avrebbe aperto clamorosamente alla possibilità di approdare nel campionato italiano: «Giocare in Serie A per me sarebbe veramente un sogno e spero di poterci riuscire prima o poi, anche se ad oggi sono ancora concentrato sullo United e sull’obiettivo del quarto posto».

Lukaku strizza però l’occhio soprattutto all’Inter ricordando i suoi idoli d’infanzia: «Il primo ricordo calcistico che ho è la finale di Coppa UEFA 1998 tra Inter e Lazio. Quando vidi Ronaldo (il Fenomeno, ndr) saltare il portiere capii subito che se un giorno avessi voluto fare il professionista avrei dovuto allenarmi molto duramente».

Una battuta finale è per il suo ex tencico (ed ex interista) José Mourinho: «Ai tempi del Chelsea io volevo giocare, ma Mourinho non me lo permetteva e così me ne sono andato. Io con lui non ho mai litigato, ma sono dell’idea che se c’è una cosa che non ti sta bene, tanto vale andartene. Quando l’ho ritrovato a Manchester mi ha dato molto e per questo gli sarà eternamente grato».