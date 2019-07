Lukaku Inter, Ausilio in viaggio per Londra: incontrerà lo United

Il ds dell’Inter, Piero Ausilio è in viaggio per Londra per incontrare la dirigenza dello United: inizia la missione Lukaku

Sky Sport ha confermato per oggi il viaggio di Piero Ausilio in Inghilterra per Lukaku. Il ds dell’Inter è infatti atteso nelle prossime ore a Londra dove incontrerà la dirigenza dello United.

Attualmente, invece, Beppe Marotta, ad della parte sportiva dell’Inter, si trova a Lugano vicino alla squadra di Antonio Conte. È partita dunque la missione inglese dell’Inter. Ausilio cercherà affrontare la questione relativa al trasferimento di Romelu Lukaku in nerazzurro.