Lukaku Inter, c’è l’accordo! Ora va convinto il Chelsea: le ultime

Calciomercato Inter: i nerazzurri avrebbero trovato l’accordo con Lukaku per il ritorno, ora va convinto il Chelsea

Nonostante le smentite, ieri l’Inter ha incontrato Romelu Lukaku per costruire il percorso verso quello che sarebbe un clamoroso ritorno a Milano. I nerazzurri e l’attaccante, infatti, avrebbero già una sorta di accordo, confermato dal contatto di ieri che ha visto protagonisti Marotta e il legale Ledure: un faccia a faccia non in sede, lontano da occhi indiscreti.

Pur di tornare in nerazzurro, Big Rom è disposto a passare dagli attuali 12 milioni più 3 di ingaggio di Londra ai 7,5 a Milano (11 lordi con il Decreto Crescita). Toccherà a Ledure ammorbidire il Chelsea e strappare una formula “fantasiosa” per fargli fare il percorso inverso rispetto a un anno fa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

