Lukaku-Inter, contatti continui: il belga non sarà convocato dallo United per la tournèe?

L’Inter continua a monitorare la situazione Lukaku: domenica lo United partirà per l’Australia e il belga potrebbe non essere convocato

L’Inter lavora senza sosta per avere al più presto Romelu Lukaku. Come spiega la Gazzetta dello Sport, sono costanti i contatti con Federico Pastorello, agente-intermediario nell’affare, che sta facendo da ponte tra le parti.

Nel frattempo il centravanti belga si sta allenando a Manchester, in attesa di notizie. Domenica, il giorno in cui inizierà il raduno dell’Inter, lo United parte per un lungo tour che farà tappa in Australia. Solskjaer convocherà anche lui? È un passaggio decisivo per capire quanto Romelu sia ancora nei suoi pensieri.