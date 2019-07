Lukaku-Inter: ecco come si può sbloccare l’affare

L’Inter deve regalare un rinforzo in attacco ad Antonio Conte e l’obiettivo principale rimane sempre Romelu Lukaku

88 milioni di euro. Ecco quanto serve all’Inter per poter abbracciare Romelu Lukaku. Cifra che Marotta ritiene inavvicinabile e che finora ha frenato il club nerazzurro dal presentare un’offerta ufficiale ai Red Devils.

Come riporta Tuttosport, Lukaku è la prima scelta di Conte, ma l’Inter oggi non è nelle condizioni di poter soddisfare le richieste sia dello United che del proprio tecnico. I nerazzurri continuano a ragionare su una proposta di 60 milioni più 15 di bonus, ma chissà che il vertice che si svolgerà a Nanchino all’inizio della prossima settimana fra la dirigenza e la proprietà non serva a sbloccare questa vicenda.