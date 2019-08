Lukaku Inter: ecco l’annuncio ufficiale. Il comunicato del club

L’Inter ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Romelu Lukaku dal Manchester United. Ecco il comunicato del club

«Romelu Lukaku è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore belga, che arriva dal Manchester United a titolo definitivo, ha firmato con il Club nerazzurro un contratto fino al 30 giugno 2024. «Volevo solo l’Inter, perché Inter is Not For Everyone. Sono qui per riportare i nerazzurri alla vittoria»: sono queste le prime parole nerazzurre di Lukaku».

Questo il comunicato ufficiale dell’Inter che annuncia l’acquisto di Romelu Lukaku dal Manchester United. A corredo dell’annuncio sono arrivate anche le prime parole del centravanti belga, desideroso di mettersi subito in mostra.