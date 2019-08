Lukaku Inter, prime parole del belga da giocatore nerazzurro: «Ho scelto questo club per il progetto e per Antonio Conte»

Il nuovo acquisto dell’Inter, Romelu Lukaku, è stato intervistato dalla società nerazzurra poco dopo il suo arrivo. Queste le dichiarazioni, riportate tramite un video Twitter:

«Ho scelto l’Inter per il progetto del club. Penso che l’Inter stia andando nella direzione giusta e io avevo bisogno di una nuova sfida. Voglio aiutare questa squadra a fare qualcosa di importante, qui ci sono le basi per fare molto bene. Aiuterò la squadra con il mio impegno e la mia grande voglia di fare. Conte è il miglior tecnico al mondo, riesce a migliorare i suoi calciatori. La sua carriera parla per lui».