Lukaku Inter, Marotta pronto a volare in Inghilterra già domani

Lukaku Inter, Marotta è pronto a volare in Inghilterra già domani per trattare con il Manchester United per l’attaccante belga

Con Icardi sempre più ai margini del progetto, l’Inter ha tutte le intenzioni di accelerare per Lukaku. L’attaccante belga del Manchester United, infatti, è sempre in cima alla lista dei desideri di Conte.

E così Marotta ed Ausilio hanno messo in programma un viaggio in Inghilterra per incontrare i dirigenti dei Red Devils e riaccendere una trattativa negli ultimi giorni fiacchi. La trasferta, secondo Sky Sport, potrebbe avere luogo già domani.