Lukaku Inter, c’è la prima offerta dei nerazzurri: ecco le cifre

Lukaku Inter, c’è la prima offerta dei nerazzurri per l’attaccante del Manchester United: ecco le cifre in ballo

L’Inter, per Lukaku, fa decisamente sul serio. E, a pochi giorni dal via al ritiro pre-stagionale, è pronta – secondo quanto riportato da Sky Sport – a recapitare al Manchester United una prima offerta per la punta belga.

La formula studiata è quella del prestito biennale con obbligo di riscatto. E così Marotta ed Ausilio proporranno ai Red Devils un accordo che preveda un pagamento di 5 milioni di euro all’anno per le prime due stagioni, con riscatto fissato a 60. Per un investimento complessivo da 70 milioni di euro.