Lukaku-Inter, si complica l’affare: i Red Devils vogliono monetizzare

La pista che potrebbe portare Romelu Lukaku all’Inter è in salita: lo United vuole solo 80 milioni e non accetta contropartite

Sarà dura, durissima ma l’Inter vuole provarci. Antonio Conte ha indicato in Romelu Lukaku il profilo adatto per rimpiazzare il partente Mauro Icardi, ma da Manchester non arrivano buone nuove.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, lo United ha detto no all’ipotesi di scambio con Mauro Icardi, ventilata dallo stesso club nerazzurro. Niente da fare: solo cash. Lo United non scende sotto quota 80 milioni di euro. Di più: il club inglese si è persino irrigidito nella sua posizione, dopo le parole di Lukaku che avevano il chiaro intento di forzare la mano nei confronti del club, così da favorire una cessione.