Lukaku Inter, sogno ancora possibile: i nerazzurri studiano il piano

L’Inter continua a sognare Lukaku: per arrivare all’attaccante belga, il club spera di cedere Icardi. Il piano nerazzurro

I nerazzurri continuano a sognare e non mollano la pista che porta a Lukaku. L’attaccante piace moltissimo all’Inter ma lo United chiede 83 milioni di euro, troppo per le casse de club di Serie A. Come spiega il Corriere dello Sport, la base della nuova offerta che Marotta avanzerà è di 60 milioni, e solo con i bonus si potrà arrivare ad 80.

La chiave per la riuscita dell’operazione potrebbe essere Icardi: cedendolo, il club genererebbe una plusvalenza in grado di far sostenere un’operazione di simile portata. Presto le parti apriranno i dialoghi: l’Inter spera di vedere il belga in nerazzurro.