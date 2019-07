Lukaku Inter: l’affare si complica? Lo United chiede 89 milioni, ecco il motivo

I media inglese fanno sapere che il Manchester United ha alzato la richiesta per Lukaku. Il motivo? La percentuale da dare all’Everton

Non è certo in discesa l’affare tra Manchester United e Inter per Romelu Lukaku. Il viaggio di ieri di Piero Ausilio è servito per gettare le basi della trattativa e prendere un primo contatto con i dirigenti inglesi. I nerazzurri continuano a valutare il belga tra i 65 e i 73 milioni di euro. Molto meno rispetto ai Red Devils.

Come riporta il Telegraph lo United è disposto a cedere solo a fronte di una offerta parecchio consistente: 80 milioni di sterline, circa 89 milioni di euro, sarebbe quanto domandato dai Red Devils. La richiesta sarebbe perciò più alta di quanto riportato in Italia anche a causa dei 5 milioni di sterline che il club di Manchester dovrà dare all’Everton una volta ceduto il giocatore.