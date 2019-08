Lukaku pronto a prendersi l’Inter e San Siro: cresce l’attesa tra i tifosi

L’Inter di Antonio Conte sarà l’ultima squadra a debuttare, insieme al Lecce, in campionato. Occhi puntati su Romelu Lukaku

L’attesa è finita. Si possono aprire le danze. Domani sera l’Inter debutterà in campionato a San Siro contro il Lecce e tutti gli occhi degli oltre 60mila tifosi presenti saranno puntati su un unico uomo: Romelu Lukaku.

Il centravanti belga, scrive La Gazzetta dello Sport, sarà quasi sicuramente l’uomo del giorno domani sera a San Siro per la prima di Serie A contro la neopromossa Lecce. Sarà lui a doversi prendere l’Inter sulle sue spalle larghe su cui campeggerà la maglia numero 9. Icardi, a cui è stata rifilata la numero 7, non giocherà più con i colori nerazzurri e a Romelu verrà chiesto di farlo dimenticare in fretta con tanti nuovi gol. Antonio Conte e tutti i tifosi attendono impazienti.