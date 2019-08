Romelu Lukaku ha svolto le visite mediche con il suo nuovo club. Il belga è ora in sede dell’Inter per firmare il contratto

Inizia una nuova avventura per Romelu Lukaku. L’attaccante ha raggiunto Milano questa notte e stamattina ha svolto le visite mediche con l’Inter, in due differenti round. Intorno alle 14:00 il belga ha lasciato anche il centro CONI nel quale ha svolto la seconda parte dei controlli, e si è recato in sede.

In questi minuti Lukaku dovrebbe aver firmato il contratto con l’Inter e si starebbe dirigendo insieme a Marotta e Ausilio ad Appiano Gentile, dove ad attenderlo c’è Conte insieme a tutto il resto della rosa. Si attende l’annuncio ufficiale.