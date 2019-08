Luna park Napoli: i tre tenori incantano aspettando Lozano…

Il Napoli fa festa contro la Fiorentina: Mertens, Callejon e Insigne si divertono e segnano aspettando Hirving Lozano

Lorenzo Insigne realizza due reti e costruisce due assist. Mertens indovina il classico tiro a giro, mentre Callejon si esibisce in uno dei suoi numeri preferiti, il diagonale di destro a incrociare. Era da febbrai 2018, contro il Cagliari, che i tre non segnavano in una stessa partita. Ieri nel match-pazzo del Franchi i tre tenori si sono divertiti e hanno fatto ammattire la retroguardia viola.

L’arrivo di Hirving Lozano è stato un ulteriore carica per il tridente azzurro che ora dovrà far spazio al messicano a discapito di uno dei tre lì davanti. Un problema che Ancelotti non vedeva l’ora di avere.