Nel corso della sua presentazione, il neo direttore sportivo del Bologna, Sabatini, ha chiarito il futuro del difensore Lyanco, di ritorno al Torino.

Ecco le sue parole: «Non si muove per il momento ma secondo me Cairo sbaglia e ci voglio riparlare, come quando in tribunale si riaprono i procedimenti perché ci sono fatti nuovi».