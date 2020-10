Magath punge Guardiola: «Senza Messi non ha più vinto la Champions»

Felix Magath ha attacco il gioco di Pep Guardiola

Felix Magath, allenatore ed ex storico calciatore tedesco, in una intervista alla Bild ha attaccato Pep Guardiola e il modo in cui giocano le sue squadre.

«Il Barcellona ha vinto trofei grazie a Messi, non a Guardiola. Senza l’argentino, questo sistema di gioco non gli avrebbe portato così tanti successi. Infatti non ha vinto la Champions League con il Bayern Monaco o con il Manchester City. In generale, tende a perdersi nel tentativo di vincere una partita prima di iniziare. Mettere la tattica al di sopra di ogni altra cosa ti fa commettere errori che impediscono il successo. Il tiki-taka funziona solo quando hai giocatori che, tecnicamente, sono superiori agli avversari. Tenere la palla è noioso per lo spettatore e non necessario per una squadra di alto livello».