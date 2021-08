Maglia Salernitana 2021/22: ufficializzata la prima divisa – FOTO

La Salernitana ufficializza la prima maglia per la stagione 2021/2022: ecco i dettagli della divisa dei granata – FOTO

La Salernitana ufficializza la prima maglia per la stagione 2021/22, quella che sancisce il ritorno in Serie A dopo 23 anni: classica divisa granata con dettagli in nero. Neri anche pantaloncini e calzettoni per la divisa completa. La nuova divisa sarà sfoggiata in occasione della prima gara di Coppa Italia contro la Reggina.